Tak w wyborach do Sejmu wypadli kandydaci z powiatu sępoleńskiego. Oto wyniki i komentarze

Sebastian Skaja wywindował pozycję Lewicy w gminie Kamień Krajeński na trzecie miejsce, deklasując Trzecią Drogę na pozycję czwartą. W całym okręgu zdobył 723 głosy. Większość zdobył w rodzinnym mieście. W całym powiecie zagłosowało na niego 419 mieszkańców.

- Jestem zadowolony z tego wyniku. Moja kampania wyborcza nie była prężna, a ponad 700 głosów to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Wystartowałem w tych wyborach, by wesprzeć partię Nowa Lewica, bo podejrzewałem, że prawdopodobnie tylko jedna czy dwie osoby dostaną się do Sejmu i będą to osoby bardziej rozpoznawalne. Chciałem zdobyć głosy po to, by PiS i Konfederacja tych głosów nie dostały, a naprawdę – czas na zmiany – powiedział w rozmowie z nami nauczyciel i radny z Kamienia Krajeńskiego.