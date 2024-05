- Co prawda Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że absolutnie nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla farmaceutów, my natomiast – jako samorząd aptekarski - oceniamy to nieco inaczej i rekomendujemy, żeby, podobnie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, zachować 18 lat jako granicę samodzielności w podejmowaniu decyzji w wystawieniu recepty na lek, jakim jest tabletka "dzień po". Dla farmaceutów to obecne rozwiązanie może być niezgodne z prawem - mówi Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.