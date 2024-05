W centrum Sępólna samochód potrącił na pasach kobietę. Policja ustaliła, jak do tego doszło

- Ze wstępnych ustaleń policjantów na miejscu wynika, że kierująca, jadąc w kierunku Więcborka, nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej , znajdującej się na oznakowanym miejscu dla pieszych. W wyniku tego zdarzenia, 66-letnia mieszkanka Sępólna, trafiła do szpitala. Będą prowadzone czynności pod kątem kolizji drogowej - informuje st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie.

Bezpieczeństwo na DK 25

Przejście dla pieszych na drodze krajowej nr 25, w miejscu, gdzie doszło do potrącenia, jest w teorii oznakowane. Odpowiedni znak drogowy stoi, jednak w praktyce, z "zebry" pozostał jeden pas. To w gestii zarządcy drogi, w tym wypadku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, jest zadbanie o bezpieczeństwo poprzez m. in. widoczne oznakowanie pionowe i poziome przejść da pieszych.