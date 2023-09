W Kamieniu Krajeńskim seniorzy chwycą kapelusze i ruszą w marsz

O tym, że dzisiejsi seniorzy to osoby pełne wigoru, nie trzeba nikogo przekonywać. VI Kapeluszowy Marsz Seniorów w Kamieniu po raz kolejny to udowodni. Jego uczestnicy ponownie przejdą ulicami miasta w kolorowych nakryciach głowy z uśmiechami na twarzy. Organizatorzy - Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu i Stowarzyszenie "Pomóż sobie, pomagając innym" - serdecznie zapraszają do uczestnictwa w marszu.

- Mile widziani są wszyscy seniorzy, nie tylko z powiatu sępoleńskiego. Poprzez marsz chcemy promować różne formy aktywności seniorów, popularyzację zdrowego trybu życia po 50 roku życia. To też okazja do integracji osób starszych - mówi Grażyna Beling-Milszewska z DPS w Kamieniu.

Biletem wstępu jest oczywiście kapelusz.