Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim i pasowanie pierwszaków - zobacz zdjęcia

W poniedziałek, 4 września, 1690 dzieci w 99 oddziałach w szkołach podstawowych i przedszkolach w gminie Sępólno Krajeńskie rozpoczęło nowy rok szkolny. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 573 dzieci w wieku 3-6 lat w 27 oddziałach, z kolei do szkół – 1112 uczniów w 72 oddziałach. To o 102 uczniów mniej niż w ubiegłym roku.