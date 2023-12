Zamarzliby, gdyby nie sąsiedzka empatia i pomoc policjantów. Akcja pod Więcborkiem z happy endem

To był piątek, pierwszy dzień grudnia, popołudnie. Więcborscy dzielnicowi udali się do miejsca zamieszkania dwóch mieszkańców jednej z wiosek na terenie gminy Więcbork. Kilkudniowa nieobecność mężczyzn wokół posesji zaniepokoiła sąsiadów, dlatego postanowili zgłosić to miejscowemu ośrodkowi pomocy społecznej. Informacja ta trafiła również do miejscowych policjantów, którzy natychmiast pojechali to sprawdzić.