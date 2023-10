Ptasi Bufet w Sępólnie Krajeńskim. Automat ze zdrową karmą dla skrzydlatych przyjaciół

Dokarmianie ptaków jest niezwykle popularne zwłaszcza zimą. Nierzadko jednak robimy to źle, co szkodzi zwierzętom. I choć przykro to stwierdzić, proste błędy popełniają nie dzieci, a dorośli. Ptasi Bufet ma być właśnie bezpiecznym źródłem pożywienia ptactwa. To łatwy w obsłudze automat z odżywczą mieszanką zbóż.

-Stworzyliśmy je w trosce o ochronę zdrowia dzikich ptaków zamieszkujących nasze parki, stawy, jeziora, rzeki oraz inne tereny zielone. Mając na uwadze jak bardzo powszechne jest dokarmianie ptactwa chlebem i innymi ludzkimi przekąskami, które w rzeczywistości im szkodzą powodując choroby, a nawet śmierć, postanowiliśmy podjąć działania, mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. Stworzyliśmy urządzenia edukacyjne z funkcją wydawania zdrowej karmy dla ptaków. Nasza inicjatywa cieszy się dużą popularnością – opisuje swój projekt firma.