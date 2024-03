Gminny Dzień Sołtysa 2024 w Sępólnie Krajeńskim. Mamy zdjęcia z uroczystości

11 marca to Dzień Sołtysa. Swoje święto w całym kraju obchodziło ponad 40 tysięcy osób – tyle jest bowiem sołectw w Polsce. Sołtysi z mocy prawa pełnią funkcję organów pomocniczych gminy. Reprezentują mieszkańców swoich miejscowości. Mają prawo do poboru podatków i opłat lokalnych. W porozumieniu z Radami Sołeckimi mogą realizować także budżety sołectw. Sołtysi za swoją pracę otrzymują diety. Ich wysokość jest ustalana przez Radę Miejską.

2304 sołtysów z województwa kujawsko-pomorskiego odebrało od marszałka województwa oznaczenia z racji pełnionej przez nich funkcji. - Z dumą noście odznaki, które wyróżniają was w lokalnych…

Tak świętowali sępoleńscy sołtysi

Dzień Sołtysa w Sępólnie Krajeńskim co roku obchodzony jest uroczyście. Swoje święto w gminie miało 24 sołtysów i dwóch przewodniczących samorządów osiedli . Podczas wydarzenia każdy z obecnych sołtysów i przewodniczących rad osiedli otrzymał list gratulacyjny i drobny upominek. Był także wspólny obiad i okolicznościowy tort. Część artystyczną przygotowały dziewczęta: Julia Wanderska, Julia Kuciapska i Olga Chmiel ze Studia Piosenki CKiS przy akompaniamencie Arkadiusza Adamiaka.

- Coraz więcej samorządów honoruje Dzień Sołtysa. W naszej gminie od wielu lat gościmy panie i panów sołtysów na uroczystości, by podziękować wam za waszą działalność i złożyć życzenia. Jesteście "prawą ręką" burmistrza w terenie. Bez tego mało kto z samorządowców mógłby się dobrze orientować w tym, co leży na sercu naszym mieszkańcom. Niech satysfakcję z waszej społecznej służby, którą pełnicie, da wam zadowolenie mieszkańców - podkreślił Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Zebrania sołeckie 2024

W gminie Sępólno trwają zebrania sołeckie. Takie zebrania samorządowe organizowane są co roku wiosną. Są to spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz sołectwa i gminy. Potrwają do 27 marca. Zaplanowano je w dwudziestu czterech sołectwach i dwóch samorządach osiedlowych. Większość posiedzeń już się odbyło.