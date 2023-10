Otwarcie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sępólnie z akcentem edukacyjnym. Zobacz zdjęcia

Sępoleński PSZOK po modernizacji spełnia wszystkie wymagane prawem normy. Jego lokalizacja nie zmieniła się. Nadal mieści się on na ulicy Przemysłowej przy oczyszczalni ścieków. Zmieniła się za to wielkość obiektu i jego wyposażenie. Teraz jest to PSZOK z prawdziwego zdarzenia, a nie prowizoryczne składowisko odpadów.

Tak wygląda sępoleński PSZOK

– Czasami zdarza się tak, że na posesjach zalegają jakieś odpady, a harmonogram ich wywozu przewiduje ich odbiór za jakiś czas. Innym razem są to odpady, których wcale nie ma w harmonogramie, mowa tu na przykład o zużytych oponach czy materiałach budowlanych. Wówczas takie rzeczy można przywieźć samemu do punktu – wyjaśnia burmistrz Waldemar Stupałkowski.

Tak było na otwarciu PSZOK

To właśnie najmłodsi mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. Wszystkie zajęcia dotyczyły ekologii i zasad segregacji odpadów. Dzieci dowiedziały się, jaki proces muszą przejść śmieci, by je zutylizować, osobiście mogły zasiąść za kierownicą śmieciarki oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się EnergoRowery spinningowe z niszczarkami do tworzyw sztucznych. W takim rowerze cały prąd potrzebny do zasilenia niszczarki jest wytwarzany przez osobę pedałującą. Zmielenie jednej butelki 1,5 litra zabiera około 20 sekund. Swoich sił, oprócz maluchów, spróbowali też burmistrz Waldemar Stupałkowski i przewodniczący rady miejskiej Franciszek Lesinski.