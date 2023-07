Otwarcie trzeciego przedszkola w Sępólnie coraz bliżej. Trwają prace i kompletowanie kadry. Zobacz zdjęcia z placu budowy

Do wykonania pozostanie jeszcze zagospodarowanie terenu wokół budynku. Cała inwestycja ma kosztować 12,7 milionów złotych i jest ona najdroższa w historii samorządu. Gmina Sępólno Krajeńskie pozyskała na to zadanie dofinansowanie rządowe w wysokości 11 milionów złotych.

Rekordowa liczba dzieci

Według wyliczeń ratusza budowa nowego przedszkola i związane z tym rozszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne miejsca w znaczący sposób poprawi warunki lokalowe w edukacji przedszkolnej oraz ułatwi dostęp do niej kolejnym chętnym. Obecnie w Sępólnie Krajeńskim działają dwa przedszkola. Gmina prowadzi też pięciogodzinne oddziały przedszkolne w szkołach w Lutowie, Wałdowie, Zbożu, Zalesiu, Wiśniewie i przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

Do trzeciego przedszkola uczęszczać będzie blisko 200 dzieci. Uruchomionych zostanie osiem oddziałów: cztery z nowo zrekrutowanych maluchów (tych będzie 90) i cztery przeniesione oddziałów zamiejscowych Gminnego Przedszkola nr 1 i nr 2. Łącznie na nowy rok szkolny 2023/2024 placówki i oddziały przedszkolne w gminie przyjmą rekordowe 573 dzieci w wieku 3-6 lat. W porównaniu do roku poprzedniego to kolejny wzrost o 39 dzieci, czyli dwa oddziały.