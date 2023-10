Wszystkich Świętych 2023 w Sępólnie Krajeńskim. Utrudnienia w ruchu, darmowy transport na cmentarze

Od poniedziałku, 30 października do piątku, 3 listopada, odwiedzający cmentarze powinni się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Dotyczy to szczególnie kierowców. Drogi wjazdowe i wyjazdowe, a także parkingi będą urządzone tak, jak w latach poprzednich. Przy nekropoliach zorganizowany będzie ruch jednokierunkowy.

Osoby, które mimo wszystko wybiorą się na sępoleńskie cmentarze samochodami, muszą pamiętać, że na cmentarz komunalny wjazd będzie możliwy tylko od ulicy Niechorskiej. Wyjazd poprowadzony będzie drogą wokół cmentarza na ulicę Komierowską. Na cmentarz parafialny wjazd będzie możliwy tylko od ulicy Chojnickiej. Wyjazd - ulicą Szkolną. Należy także pamiętać, aby, parkując swoje auto, nie tarasować przejazdu innym. Kierowcy powinni się dostosować do poleceń kierujących ruchem.

W dniu Wszystkich Świętych ruch wahadłowy na ulicy Kościuszki zostanie zniesiony. Droga ta będzie przejezdna w obu kierunkach. Nie będzie za to wjazdu na to skrzyżowanie od ulicy Popiełuszki i Odrodzenia. Dojazd do cmentarza komunalnego możliwy będzie od ulicy Młyńskiej i Niechorskiej.

Przy cmentarzu parafialnym ruch organizowany będzie tak, jak w latach poprzednich. Dodatkowe miejsca parkingowe powstaną na ulicy Bajkowej. Obecnie trwa tam jeszcze remont, lecz na 1 listopada prace drogowe będą na tyle zaawansowane, iż możliwy będzie przejazd tą ulicą. Wyjazd z ulicy Bajkowej kierowany będzie w ulicę Odrodzenia, a następnie w ulicą Sportową i Chojnicką.