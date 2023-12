Ceny choinek 2023 w Sępólnie Krajeńskim i okolicy. Tyle przed świętami kosztuje żywe drzewko

Choinka żywa czy sztuczna?

Taka choinka po świętach rozkłada się kilka lat. Nie to co sztuczna. Ta z kolei nie podlega recyklingowi i po kilku lub kilkunastu latach użytkowania rozkłada się kilkaset lat. Żywą można na przykład posadzić w ogrodzie.

- Sztuczna choinka jest „bezduszna" – nie pachnie lasem, często ma nieprzyjemny zapach . Produkowana jest w zakładach chemicznych zanieczyszczających środowisko, m. in. z ropy naftowej oraz innych chemikaliów – dodatkowo proces produkcji pochłania dużo energii i czystej wody. Mimo tego, że sztuczne choinki można wykorzystywać przez kilka lat, to nie są bardziej ekologiczne od tych pochodzących z wycinki – przekonuje Gwiździel.

Ceny choinek 2023

Ile w tym roku trzeba zapłacić za taką choinkę pachnącą lasem? Porównując ceny, widać że najniższe są one właśnie w nadleśnictwach. W Nadleśnictwie Lutówko 11 grudnia ruszyła ich sprzedaż. Za sztukę zapłacimy 50 zł w szkółce leśnej w Doręgowicach. Drzewko świerkowe można wybrać samemu na plantacji. W Nadleśnictwie Runowo cena zależy od wielkości choinki. Za świerk poniżej metra zapłacimy 20 zł, do 1,5 metra – 30 zł, do 2,5 m – 40 zł. Cena metra sześciennego za stroisz to niecałe 185 zł.