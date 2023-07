18-latek zatrzymany w sprawie kradzieży rowerów z Domu Dziecka w Więcborku. Kryminalni szukają pozostałych sprawców

Zgłoszenie o kradzieży rowerów z terenu Domów Dziecka w Więcborku, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim otrzymali w niedzielę (16.07.2023). Nieznani wówczas sprawcy w czasie od 14 do 16 lipca, z altany ukradli 5 rowerów różnych marek. Powstała wskutek kradzieży strata wynosiła 3500 zł.

- Sprawami kradzieży jednośladów zajęli się kryminalni z Więcborka. Wczoraj, w efekcie podjętych działań oraz na podstawie zgromadzonych materiałów mundurowi ustalili i zatrzymali jednego ze sprawców. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec Więcborka. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży rowerów, do którego się przyznał. Policjanci do tej pory odzyskali jeden ze skradzionych rowerów o wartości 1000 złotych. O dalszym losie 18-latka zadecyduje sąd. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim.