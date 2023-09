Uszkodził zastawkę na Jeziorze Sępoleńskim - woda zalała dolinę rzeki Sępolenki. Policja złapała sprawcę

W minionym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim wpłynęło zgłoszenie dotyczące nieuprawnionej ingerencji w progu regulującym poziom wody na Jeziorze Sępoleńskim. O zdarzeniu mundurowych poinformował przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego z Chojnic, który na bezprawne działanie sprawcy natknął się podczas weryfikacji zgłoszenia otrzymanego od mieszkanki Sępólna Krajeńskiego zaniepokojonej podniesionym stanem wody na rzece.

Zobacz też: Kierowca z Sępólna miał 3 promile alkoholu. Wpadł przez brawurą jazdę

- Sprawą zajęli się miejscowi policjanci, którzy szybko ustalili personalia osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie. Sępoleński dzielnicowy wytypował osobę podejrzaną o to wykroczenie, a zapis z miejscowych kamer tylko potwierdził jego wcześniejsze ustalenia. Sprawcą okazał się 37-letni sępólnianin. Jak ustaliły służby, mężczyzna aż czterokrotnie w różnych miejscach oraz różnymi sposobami ingerował w urządzenia regulujące wysokość poziomu wody na Jeziorze Sępoleńskim. Na szczęście jego nieodpowiedzialne zachowanie nie doprowadziło do poważniejszych szkód - mówi st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy sępoleńskiej policji.