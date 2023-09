Narkotykowy duet zatrzymany w Więcborku. Mężczyźni odpowiedzą przed sądem

Do zatrzymania mężczyzn doszło we wtorek, 26 września, około godziny 13 w centrum Więcborka. Podczas patrolowania miasta policjanci z Oddziałów Prewencji Policji z Bydgoszczy zauważyli dwie osoby, które przechodziły przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

W trakcie legitymowania mężczyźni zachowywali się nerwowo, nie słuchali poleceń wydawanych przez mundurowych, a jeden z nich używał słów wulgarnych. Wówczas policjanci postanowili sprawdzić, czy legitymowani nie mają przy sobie narkotyków. W trakcie przeszukania z torby należącej do 27-letniego bydgoszczanina funkcjonariusze ujawnili około 20 gramów białej substancji, przechowywanej w szklanym opakowaniu po tabletkach. Z kolei w portfelu 21-letniego mieszkańca gminy Sośno mundurowi znaleźli dwa zawiniątka z suszem roślinnym i białym proszkiem. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że zabezpieczone przez stróżów prawa substancje to amfetamina i marihuana. Kryminalni przeszukali również miejsce zamieszkania 27-latka, gdzie znaleźli i zabezpieczyli kolejne środki psychotropowe o łącznej wadze niespełna 500 gramów. Badania potwierdziły, że to także amfetamina.