Nagroda Przedsiębiorca Roku Gminy Sępólno Krajeńskie

Prawo nominowania przedsiębiorcy posiadają burmistrz Sępólna Krajeńskiego, grupa co najmniej 8 radnych, grupa co najmniej 3 przedsiębiorców, grupa co najmniej 100 mieszkańców oraz organizacje pozarządowe, gospodarcze, zawodowe związkowe. Wyboru dokonuje burmistrz po zasięgnięciu opinii komisji rady, przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.