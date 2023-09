Filmowe premiery w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie: „Zielona granica”, „Chłopi”, „Raport Pileckiego”, "Teściowie 2" i inne nowości

Po letniej przerwie Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie wznawia seanse filmowe. W październiku na dużym ekranie będzie można zobaczyć premierowe hity: głośną „Zieloną granicę”, „Chłopów”, „Raport Pileckiego”, „Teściowe 2”, a także filmy animowane.

- Zapraszamy do kina 23 i 24 października wraz z Zakrzywieniem Czasoprzestrzeni, w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim wyświetlimy dla Was filmy: „Psi patrol: wielki film", „Raport Pileckiego”, „Święto ognia", „Chłopi", „Zielona granica" oraz „Teściowie 2" – zachęca CKiS. W ofercie są też dodatkowe seanse dla szkół i przedszkoli, zaplanowane na 24 października. Repertuar dla szkół to „Kicia Kocia na pikniku”, „Psi Patrol: wielki film" oraz „Raport Pileckiego”. Bilety dostępne są już w przedsprzedaży na stronie biletyna.pl

lub bezpośrednio bezpośrednio przed seansem (Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim nie dystrybuuje biletów na seanse kinowe). - Prosimy o zakup biletów on-line bądź bezpośrednio w kasie kina przed seansem – zaznacza instytucja. Szczegóły oferty oraz rezerwacje w sekretariacie CKiS w Sępólnie Krajeńskim lub pod numerem: tel. 52 3880160, kom. 664579305

Oto repertuar: tytuły, opisy filmów, godziny seansów, ceny biletów

„Psi Patrol. Wielki film”

23.10.2023 r. godz. 15:30

24.10.2023 r. godz. 14:15, godz. 16:00

Opis:

W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.

„Raport Pileckiego”

24.10.2023 r. godz. 11:30

Opis:

Żołnierz AK, rotmistrz Witold Pilecki z narażeniem życia celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Tam organizuje konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po 947 dniach w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce pisze raporty, w których podejmuje próbę informowania świata o Holokauście oraz innych zbrodniach. Następnie bierze udział w Powstaniu Warszawskim oraz walczy w II Korpusie Polskim generała Andersa we Włoszech. Po powrocie do Polski zostaje aresztowany przez władze komunistyczne, bestialsko przesłuchiwany i pod pretekstem szpiegostwa skazany na śmierć. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział: „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, Oświęcim to była igraszka”. Skazano go na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok na rotmistrzu Pileckim wykonano 25 maja 1948 roku w Warszawie.

„Święto ognia"

23.10.2023 r. godz. 17:30

Opis:

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

„Zielona granica”

23.10.2023 r. godz. 19:30

Opis:

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania — czym jest człowieczeństwo?

„Chłopi”

24.10.2023 r. godz. 18:00

Opis:

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

„Teściowie 2”

24.10.2023 r. godz. 20:15

Opis:

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub. Miejsce: sala widowiskowo-kinowa w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Ceny biletów: 25 zł (normalny), 22 zł (ulgowy), 16 zł (grupowy dla szkół) Bilety do kupienia na stronie: biletyna.pl oraz bezpośrednio przed seansem, w kasie kina.

Ulgowy – emeryci, renciści, uczniowie, studenci

Grupowy – szkoły i zakłady pracy (minimum 20 osób)

iPolitycznie - Szynkowski o zaangażowaniu filmu Holland w kampanię