Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 2023 w Sępólnie. Zobacz program wydarzeń

Jubileuszowy Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, którego tegorocznym mottem przewodnim są słowa ks. bp. Jana Chrapka: „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Cię” zainauguruje wystawa rzeźb Zbigniewa Jurka. Jej wernisaż odbędzie się 5 listopada o godzinie 14.00 w sali kolumnowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Niezwykłe rzeźby z drewna Zbigniewa Jurka przedstawiają swoim kształtem głównie postaci, ludzkie twarze, oddając w nich piękno i głębię ludzkiego wyrazu oraz zwierzęta. Wydarzenie to stanowi niepowtarzalną okazję do zanurzenia się w świecie sztuki rzeźby, który przemawia do naszych emocji i wyobraźni.

Godzinę później w sali widowiskowo-kinowej CKiS rozpocznie się Srebrna Gala Jubileuszowa z okazji 25-lecia Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Jedną z atrakcji będzie występ Tucholskiego Chóru Gospel Ave.