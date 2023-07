Motoryzacyjny zlot nad Mochlem w Kamieniu Krajeńskim. Maciej Wisławski gościem specjalnym - zobacz zdjęcia

- Rajdy samochodowe to sport pod wieloma względami ekstremalny, wymagający od całego zespołu. Wszyscy myślą, że jestem pasjonatem rajdów. Rajdy to ciężki sport i jest zbyt ekstremalny, by mnie pasjonował. Uważam, że trzeba mieć głębokie motywacje, by podejmować się siedzenia na prawy fotelu obok gościa, którym jest lichym talentem. Moi kierowcy byli bardzo utalentowani. Moją motywacją było to, że ja mogłem być asystentem, osobą która wspiera, rozwija trasę. Miałem satysfakcję, że mogę z takimi wyjątkowymi ludźmi mieć kontakt i współtworzyć ten sportowy sukces – powiedział „Wiślak”.