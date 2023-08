Paweł Kienast i Patryk Ciak upiększają Sępólno Krajeńskie. Zobacz street art w ich wykonaniu Sandra Szymańska

Street art obecny jest na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim. Dwie ławki przyozdobione są techniką doodle, a włazy do studzienek - postaciami smerfów. To wszystko jest dziełem dwóch utalentowanych artystów: Pawła Kienasta i Patryka Ciaka. Sztuka uliczna wkroczyła nie tylko do stolicy powiatu, ale też Kamienia Krajeńskiego.