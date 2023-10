Radny Sebastian Skaja z Kamienia Krajeńskiego opuszcza Nową Lewicę. Komentuje wyniki i brak mandatu dla Szopińskiego

- To osoba bardzo merytoryczna. Mówi to, co myśli. Poznałem Jana cztery lata temu. Bardzo pomógł naszej szkole, dzieciom z Zalesia zorganizował i współfinansował wycieczkę do Warszawy i zwiedzanie sejmu. To osoba bardzo otwarta, jeśli chodzi o pracę na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego. Szkoda, że to nie on dostał głosy, które pozwoliłyby mu wejść do Sejmu, bo to osoba bardzo w nim aktywna – ocenia Skaja.