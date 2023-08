Sezon na grzyby 2023. Grzybobranie mieszkańców Sępólna i okolic w sierpniu. Nasi Czytelnicy chwalą się wakacyjnymi zbiorami - zobacz zdjęcia

Zobaczcie w galerii, jakie grzyby nazbierali nasi Czytelnicy

Zasady bezpieczeństwa grzybobrania

Udając się do lasu na grzyby, nie wolno zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Ważne, by zbierać gatunki tylko znane i wyrośnięte (małe mogą zmylić). Nie zbierajmy i nie niszczmy grzybów trujących.

- Jeżeli masz wątpliwości, nie ryzykuj, przynieś grzyby do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Specjalista bezpłatnie oceni czy grzyby są jadalne, niejadalne czy też trujące – przypomina Główny Inspektorat Sanitarny.

Zbiory należy chować do kosza, najlepiej wiklinowego, absolutnie nie do reklamówki! W foliowej torebce grzyby zaczynają parować, co sprzyja ich psuciu. Koniecznie zabierzmy nożyk do oczyszczania grzybów – zbierając grzyby delikatnie je wykręcamy z podłoża, a pozostałości ściółki czyścimy za pomocą noża. Przyda się również odpowiedni ubiór: bluza lub kurtka, spodnie z długimi nogawkami, peleryna przeciwdeszczowa, kalosze lub buty z wyższą cholewką, czapka lub kapelusz (zabezpieczy nas przed wilgocią oraz ukąszeniem owadów i żmij), a także środki odstraszające kleszcze i komary.