Starosta sępoleński, burmistrzowie i wójt dofinansują zakup policyjnego psa

Jak argumentował we wniosku komendant sępoleńskiej policji, taka potrzeba zaistniała w związku z chorobą dotychczasowego psa i koniecznością wycofania go ze służby. Poprzedni czworonożny funkcjonariusz był wykorzystywany do ujawniania narkotyków.

Starosta Jarosław Tadych przedstawił na konwencie powiatu wniosek komendanta burmistrzom i wójtowi gmin, by ustalić możliwość dofinansowania zakupu. Jednocześnie zarząd powiatu zwrócił się do skarbniczki powiatu o przeanalizowanie możliwości dofinansowania tego zadania. Ostatecznie wniosek został rozpatrzony pozytywnie - pięć samorządów (cztery gminy i powiat) dorzucą się do zakupu psa po 2 000 zł.