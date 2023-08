Święto Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim. Tłumy na pikniku militarnym

W samo południe w Krajna Park przygotowano wiele atrakcji. Wydarzenie było adresowane do całych rodzin. Każdy, kto przyszedł na miejsce, mógł przyjrzeć się z bliska sprzętowi, jakim dysponuje Wojsko Polskie. Organizatorem pikniku było Ministerstwo Obrony Narodowej.

15 sierpnia w całej Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, w tym roku pod hasłem „Silna Biało-Czerwona”. Z tej okazji w Sępólnie Krajeńskim można się było wybrać na piknik militarny. Żołnierze Wojska Polskiego zaprezentowali mieszkańcom mniejszych miejscowości nowoczesny sprzęt oraz zachęcali do wstępowania do wojska.

To można było zobaczyć na Pikniku Wojskowym w Sępólnie

Największymi atrakcjami były czołg Leopard 2 i wóz pancerny Rosomak. Dla oglądających dostępne były: wyrzutnie rakietowe Poprad, Langusta, armata ZU-23-2, Ford Ranger, Iveco Topola, sprzęt saperski, lekki robot rozpoznawczy, samobieżny moździerz Rak, radiostacja Harris na pojeździe Honker, Hardun, stacja radiolokacyjna na Jelczu, quad, motocykl, symulator zderzeń Żandarmerii Wojskowej. Były też różnego rodzaju atrakcje, jak paintball czy też pole minowe, gdzie dzieci mogły wykrywać sztuczne miny. Dzięki temu poznały technikę rozminowywania terenów oraz specyfikę pracy sapera.

Nie zabrakło mobilnych punktów rekrutacyjnych, przy których żołnierze mówili o służbie wojskowej, m.in. jak wygląda na co dzień, co należy zrobić, żeby dostać się do wojska. Były też pokazy wyszkolenia żołnierzy i medycyny pola walki. Dla miłośników żołnierskiej kuchni serwowano tradycyjną wojskową grochówkę. Kolejka po nią była bardzo długa!