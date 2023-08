„To Sępólno, Moje Miasto". Premiera piosenki w wykonaniu mieszkańców

W myśl zasady „Śpiewać każdy może…", a muzyka nie zna granic wieku i łączy pokolenia, Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie postanowiło stworzyć największy zespół wokalny i razem zaśpiewać piosenkę „To Sępólno, Moje Miasto". Nie jest to hymn miasta, ani tym bardziej hejnał. Mimo to warto się jej nauczyć. Słowa pochodzą z książki Mariusza Niemyckiego „Pierścień Sępolenki, czyli z Misią wspólnie po Sępólnie”, wydanej przez Bibliotekę Publiczną w Sępólnie w 2017 roku. Muzykę do piosenki skomponował Arkadiusz Adamiak z CKiS.

Wspólne śpiewanie piosenki o Sępólnie

To Sępólno, Moje Miasto - tekst piosenki

słowa Mariusz Niemycki, muzyka Arkadiusz Adamiak

1. Król Kazimierz Wielki nam tu prawa nadał,

i kronikarz o nas chętnie opowiadał,

że pod herbem Ostrorogów

nie masz nigdzie lepszych grodów,

od Bałtyku aż do Polski antypodów.

REF.

To Sępólno, moje miasto,

tutaj słońce świeci jasno,

od kołyski w sercu noszę takie hasło.

To Sępólno, miasto moje,

tu na pewnym gruncie stoję,

tutaj zawsze miłe rodzą się nastroje.

To Sępólno, moje miasto,

tutaj przyszłość widzę własną,

od kołyski w sercu noszę takie hasło.

To Sępólno, miasto moje,

tu ukoję niepokoje,

że je kocham - tego mówić się nie boję.