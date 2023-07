Tak będzie wyglądała Świetlica Wiejska w Zbożu. Obejrzyjcie projekt

Nowy obiekt będzie miał 160 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie zbudowany od podstaw.

- Zawiera on, naszym zdaniem, wszystkie niezbędne elementy, które są potrzebne do rozwijania lokalnej samorządności w sołectwie Zboże – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego. - Jest duże pomieszczenie świetlicowe, jest zaplecze sanitarne, jest zaplecze kuchenne, jest magazynek, jest też pomieszczenie techniczne i mniejsza salka na kameralne spotkania. Jest również i taras. Poza tym, do świetlicy zbudowana będzie droga dojazdowa, natomiast przy samym obiekcie - parking. Ponadto, powstanie mała siłownia plenerowa.