OSP Komierowo hucznie powitało nowy wóz pożarniczy. „Janek” prezentem na 75-lecie jednostki - zobacz zdjęcia

- Bardzo się cieszymy, że do naszych jednostek straży pożarnych, tym razem do Komierowa, trafił nowy wóz. Strażacy bardzo mocno o niego zabiegali. Nie trafiłby tu, gdyby nie ich zabiegania i sprawna organizacja procesu jego nabycia. Zapotrzebowanie w Polsce na tego typu pojazdy było ogromne i kto był sprawniejszy i lepszy, temu się udało. Okazało się, że są pieniądze rządowe, ale brakuje jeszcze środków gminnych. Po wielu rozmowach udało się przekonać radnych, by je dołożyć. Niech ten samochód służy wam jak najlepiej – zaznaczył Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.