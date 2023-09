Oficjalne przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Komierowo. Mamy zdjęcia z uroczystej zbiórki

Obecnie w Komierowie służy 20 strażaków ochotników. 14 z nich ma aktualne badania i szkolenia, co oznacza, że w każdej chwili mogą wyjechać do akcji. W jednostce jest też 6 kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów gaśniczych. 7 lipca do OSP w Komierowie trafił fabrycznie nowy wóz bojowy. Społeczność, strażacy i władze gminne hucznie go wówczas powitały. Był to prezent na 75-lecie OSP Komierowo. Jest to pojazd marki Iveco, mogący zabrać do akcji 4 tysiące litrów wody. W komierowskim garażu zastąpił on Stara, który był pierwszym średnim samochodem w historii jednostki, pozyskany całkowicie ze środków braci strażackiej i darczyńców. Trafił on teraz do OSP Lutówko. Wóz z Lutówka był już bowiem mocno wysłużony i musiał zostać wycofany ze służby.