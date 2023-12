Nowy wóz bojowy dla strażaków z OSP Kamień Krajeński. To już drugi w tym roku

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przekazał 13 wozów pożarniczych i 16 motopomp wykorzystywanych w akcjach ratowniczo-gaśniczych do jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym regionie. Wśród nich są dwie jednostki z powiatu sępoleńskiego. Nowy wóz trafił do OSP Kamień Krajeński, a motopompa do OSP Komierowo.

- Zależy nam na tym, aby druhowie mieli do dyspozycji najwyższej jakości sprzęt, dlatego nasze wsparcie będziemy kontynuować. W nowej unijnej perspektywie finansowej mamy na ten cel jeszcze więcej środków – zapewnił marszałek Piotr Całbecki.

Gospodarz województwa podziękował za zaangażowanie w realizacji projektów adresowanych strażakom także obecnemu na uroczystości posłowi Zbigniewowi Sosnowskiemu. W spotkaniu uczestniczyli także członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska, radni województwa Stanisław Pawlak i Robert Malinowski oraz przedstawiciele środowiska ochotniczych straży pożarnych.