Żniwne pożary w powiecie sępoleńskim. Płoną zboża i maszyny rolnicze - zobacz zdjęcia

- W wyniku pożaru na polu rodzina straciła ciągnik rolniczy – sprzęt, który zapewniał możliwość wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, 10 ha płodów rolnych, na które pracowali cały rok. W środku ciągnika znajdowały się części od innych maszyn (sterowniki), do ciągnika była przyczepiona talerzówka. To wszystko uległo doszczętnemu spaleniu. Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne, nie tylko finansowe a także emocjonalne. Ci ludzie to nasi znajomi, wiemy jak sami zawsze wychodzą z pomocną ręką dla innych. Możemy pomóc teraz razem wyjść im na prostą – opisuje na zrzutka.pl Joanna Łaszewska i apeluje o pomoc.