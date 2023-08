Dni Sępólna Krajeńskiego 2023. "Śniadanie na trawie" w Smerfowej Krainie. Mamy zdjęcia z urodzinowego party Smerfetki

Na to wydarzenie przyszły nie tylko wszystkie smerfy, ale też dzieci z Sępólna Krajeńskiego i okolic. Jak na uroczystość urodzinową przystało, były życzenia, prezenty i wspólne tańce. Co ważne, wszystkie maluchy mogły odkryć co na co dzień jadają smerfy. Okazało się, że ich menu nie różni się niczym od zwyczajów kulinarnych ludzi. Były zatem kanapki z dżemem, twarogiem i pomidorkami.

Rampy do skoków i zjazdów, schody oraz gładka nawierzchnia do jazdy na rolkach, hulajnogach, rowerach i deskorolkach. Tak wygląda betonowy bowl, czyli nowo wybudowany skatepark w Sępólnie Krajeńskim.…

Gargamel, co prawda, nie zepsuł - na szczęście - urodzinowego balu, ale przysłał list z "nieserdecznymi pozdrowieniami" i tajemniczą skrzynkę. Napisał w liście, że są w niej przedmioty należące do smerfów, które znalazł w lesie. Istniały jednak podejrzenia, że ten nielubiany czarownik wcale ich nie znalazł, a ukradł. Dzieci, losując je ze skrzynki, musiały odgadnąć, co to za przedmioty i do którego smerfa należy odnaleziona trąbka, pióro, pergamin, poduszka czy prezent-psikus.