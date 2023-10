Mieszkania SIM nie w Sępólnie Krajeńskim, a w Piasecznie. Gmina zmienia lokalizację budynku

Inwestycję prowadzi międzygminna spółka Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe „KZN Bydgoski”, do której przystąpiło kilkanaście samorządów. Gmina Sępólno Krajeńskie jako udziałowiec wniosła do spółki 3 miliony złotych, które otrzymała z budżetu państwa. Teraz samorząd dołoży do tego kolejne ponad 900 tysięcy.

- Są to pieniądze, które pozyskaliśmy na ten cel ze środków rządowych. Wystąpiliśmy do Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, do ministerstwa, o dodatkowe środki na realizację tego przedsięwzięcia i otrzymaliśmy decyzję mówiącą o tym, że ponad 900 tysięcy złotych na realizację tej inwestycji gmina otrzyma – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

W budynku urządzone będzie od 26 do 30 mieszkań. Wszystko zależeć będzie od projektantów, którzy przygotują dokumentację techniczną. Będą też miejsca parkingowe i plac zabaw.