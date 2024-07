Przetarg na budowę obwodnicy Dziedna

Nowe informacje, które płyną z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy napawają nadzieją, że nawierzchnia jednego z najgorszych fragmentów tego traktu doczeka się poprawy. GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na rozbudowę blisko 9,3-kilometrowego drogi z Obodowa do Mąkowarska z budową obejścia Dziedna od zachodniej strony. Prace obejmą odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z drogą powiatową prowadząca do Sośna oraz z drogą wojewódzką nr 237 w kierunku Tucholi. Termin składania ofert to 6 sierpnia.