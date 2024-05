Wypadek w Sypniewie - zdjęcia. Kierowca wypadł z samochodu przez tylną szybę

Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu na drodze wojewódzkiej nr 189 w Sypniewie (pow. sępoleński) oficer dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim odebrał około godz. 18, w piątek, 24 maja. Na miejsce skierowano łącznie cztery zastępy JRG PSP i OSP.

Jak wynika z ustaleń policji, kierujący samochodem osobowym marki opel z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze drogi, a następnie uderzył w drzewo, co doprowadziło do dachowania. W wyniku tego zdarzenia kierowca wypadł z pojazdu przez tylną szybę. Nie odniósł jednak poważniejszych obrażeń. Został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

Na czas działań służb ratowniczych droga wojewódzka nr 189 była zablokowana.

