Odwołania od wyboru wykonawców obwodnic Sępólna i Kamienia. KIO rozstrzygnęła sprawę

Od wyboru odwołali się jednak dwaj inni uczestnicy przetargu, w związku z czym sprawę rozstrzygała Krajowa Izba Odwoławcza. 4 czerwca oddaliła oba odwołania.

- KIO wydała orzeczenie oddalające odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego. To ważny krok do podpisania umowy. Teraz czekamy na doręczenie pełnego uzasadnienia orzeczenia. Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia doręczenia - przysługuje prawo złożenia skargi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Należy dodać, że przed zaproszeniem wykonawcy do podpisania umowy musi jeszcze zostać przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) kontrola uprzednia – informuje Julian Drob, rzecznik prasowy GDDKiA w Bydgoszczy.