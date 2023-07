Oto 10 najczęstszych grzechów Polaków na urlopie. To turyści robią na wakacjach. Co za wstyd!

Oto cała prawda o turystach. Hotelarze opowiadają, co robią Polacy na urlopie. Zobacz przykłady w galerii, jak się zachowują. Co za wstyd! >>>>>

Kłótnie przy grillu, brak zainteresowania własnymi dziećmi, kradzieże z hotelu, niesegregowanie śmieci, a nawet orgie – to tylko niektóry grzechy polskich turystów podczas urlopu. Właściciele obiektów hotelowych opowiadają, jak goście zachowują się na wakacjach.

Raport Nocowanie.pl

Oczekiwania Polaków wobec obiektów noclegowych rosną w Polsce równie szybko, co ceny noclegów. To już nie jest tylko wygodne łóżko i trochę spokoju. Jak wynika z ankiety Nocowanie.pl przeprowadzonej wśród właścicieli obiektów noclegowych, goście oczekują całodobowego serwisu i indywidualnego podejścia do wyżywienia, a do domu zdarza im się wrócić nie tylko ze wspomnieniami, ale również z „pamiątkami” z miejsca pobytu. W Nocowanie.pl każdy turysta może ocenić obiekt, w którym właśnie nocował, a kryterium liczby opinii i przyznanych gwiazdek często decyduje o wyborze zakwaterowania przez innych gości. Tymczasem gospodarze nie mają możliwości oceny turystów, dlatego Nocowanie.pl wysłało do właścicieli obiektów obecnych na platformie ankietę pozwalającą ocenić najczęstsze zachowania turystów. Odpowiedziało na nią ponad 600 gospodarzy. Zobacz także: Tego nie wolno przywieźć z zagranicznych wakacji! Mamy zdjęcia ciekawych eksponatów znalezionych u turystów

W badaniu przyznali, że oczekiwania turystów rosną, podobnie jak ceny noclegów. Te ostatnie rok do roku są wyższe co najmniej o 20 procent. W zamian Polacy oczekują coraz więcej. 41 procent badanych gospodarzy uważa, że oczekiwania gości były „nieadekwatne w stosunku do zakresu oferowanej usługi”. -Trudno nam ocenić, czy oczekiwania faktycznie były „z kosmosu”, czy po prostu Polacy z urlopu na urlop podnoszą poprzeczkę gospodarzom, którzy nie zawsze rozumieją, że na rynku mają szansę tylko ci, którzy nieustannie rozwijają się w zakresie obsługi gości – mówi prezes Nocowanie.pl Tomasz Machała.

Dobre zwyczaje gości

Jednocześnie właściciele doceniają dobre wychowanie polskich gości w kontakcie z recepcją i nimi samymi – 97 procent badanych odpowiedziało, że goście zachowują się grzecznie i kulturalnie.

Tematem numer jeden w badaniu okazały się rosnące oczekiwania dotyczące wyżywienia. Widać bardzo silny trend eko i prozdrowotny. Polacy oczekują:

pieczywa bezglutenowego,

wegańskich wędlin,

certyfikowanych produktów ekologicznych,

dań przygotowywanych jak w sanatorium z uwzględnieniem różnych potrzeb zdrowotnych. Gospodarze podkreślają, że czasem zdarzają się prośby niemożliwe do spełnienia lub nietypowe. Gość w jednym z ośrodków poprosił, by w jego daniach nie było śladu kminku. Inny gospodarz wskazuje, że gościł turystów, którzy na wyżywieniu chcieli oszczędzić, więc... przyjechali do niego z własnymi ziemniakami.

Nietypowe zachowania Polaków na urlopie. Na to narzeka branża turystyczna - zobacz przykłady w galerii

Polacy oczekują standardu hotelowego i opieki 24 godziny na dobę także od obiektów, które nimi nie są. 36 procent badanych gospodarzy spotyka się z telefonami po godzinie 22 z prośbą o natychmiastowe interwencje w sprawach, które oceniają jako „błahe”. Jedną nich było na przykład zakłócanie odbioru telewizji naziemnej przez radar wojskowy w miejscowości Jarosławiec. Kłopoty zaczynają się wieczorem lub podczas wymeldowania. Zapytani o niepożądane zachowania turystów właściciele najczęściej wskazują na głośne zachowanie po godzinie 22.00. W większości wypadków wystarcza zwrócenie uwagi, jednak 16 procent ankietowanych gospodarzy przyznaje, że zdarzyło im się prosić o pomoc policję - również w przypadku kradzieży, z którymi spotkało się 15 procent badanych. Są to najczęściej przedmioty o drobnej wartości. Co kradną Polacy z hotelu? Przykłady znajdziesz w galerii.

Michał Wencel - Spływ kajakowy Koziołka Kędzierzyn Koźle