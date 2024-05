- Dotychczas wynagrodzenie starosty oscylowało w wysokości 80 procent maksymalnego wynagrodzenia, jakie przysługuje staroście. Przez dwie kadencje ustalaliśmy to wynagrodzenie. W pierwszej kadencji, kiedy byłem przewodniczącym, przechodziliśmy przez program naprawczy. Były to trudne sytuacje. Wynagrodzenie było zawsze na bardzo niskim poziomie w stosunku do innych starostów, burmistrzów czy też wójtów. Wszyscy w powiecie musieliśmy oszczędzać i podejmować bardzo trudne decyzje związane z wynagrodzeniami pracowników, radnych i starosty. Później sytuacja się zmieniła. Wynagrodzenie ustawowo zostało wszystkim samorządowcom obniżone – argumentował przewodniczący Marek Chart.