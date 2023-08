Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie tworzy podcasty o kulturze słuchania muzyki kiedyś i dziś. Pierwszy odcinek już jest - posłuchaj!

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim zaprezentowało pierwszy odcinek podcastu „Muzyczna rzeka pokoleń”. To rozmowa prowadzącego, znanego mieszkańcom Michała Picka - przedstawiciela młodego pokolenia, u którego muzykę słuchało się w rodzinnym domu zawsze i jego taty, Bernarda. Pierwszy odcinek ma zainicjować cały cykl podcastów - międzypokoleniowych rozmów na temat muzyki z mieszkańcami gminy.

- To opowieść o tym, jak muzyką nasiąkamy od najmłodszych lat i jak ważną rolę w naszym życiu potrafią pełnić pierwsze muzyczne doświadczenia, niejednokrotnie inspirowane przez rodziców lub rodzeństwo. To także opowieść o pasji oraz miłości do muzyki, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W historii tej Tadeusz Nalepa współwystępuje z Metalliką i zespołem The Shadows. To dowód na to, że muzyka nie zna granic i potrafi poruszać nas tak samo bez względu na różnicę wieku – opowiada Michał.