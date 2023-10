Nostalgia lat 90 - Darek i Marcin Łucyszynowie z Sępólna bohaterami 2. odcinka cyklu podcastów „Muzyczna rzeka pokoleń”

„Muzyczna rzeka pokoleń” to cykl podcastów na temat kultury słuchania muzyki. To międzypokoleniowe rozmowy o tym, w jaki sposób i jakiej muzyki słuchało się kiedyś i dziś. Ideą podcastu jest zderzenie perspektyw bliskich sobie osób w różnym wieku: Jak w rodzinnym domu słucha się muzyki, jaka to muzyka, czy dzieci przejęły upodobania od swoich rodziców, a może wręcz przeciwnie - ich gusta bardzo się różnią. Czego słuchali kiedyś, a czego słuchają dzisiaj rodzice, rodzeństwo. W rozmowach można sprawdzić, ile prawdy jest w powiedzeniach, że muzyka „łagodzi obyczaje” i „łączy pokolenia”.

Darek i Marcin Łucyszynowie o muzyce w latach 90

W drugim odcinku to bracia Darek i Marcin Łucyszynowie z Sępólna opowiadają o tym, jak słuchało się muzyki w latach 90. To lokalni artyści, niegdyś członkowie heavy metalowego zespołu Miecz Wikinga. Rozmowę prowadzi Michał Pick.