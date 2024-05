Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Sępólna Krajeńskiego za 2023 rok

Absolutorium z wykonania budżetu jest potwierdzeniem prawidłowości wykonania gminnego planu dochodów i wydatków. Ten, zdaniem burmistrza Waldemara Stupałkowskiego, został zrealizowany właściwie. Potwierdza to między innymi opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rada Miejska oceniła, czy budżet został wykonany zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami.

Sępoleńskie inwestycje w 2023 roku

Gmina odnowiła ulicę Orzeszkowej i Słoneczną w Sępólnie, dofinansowała budowę drogi Lutowo-Wiśniewka i opracowała dokumentację na drogi w sołectwach: Świdwie, Trzciany, Dziechowo i Sikorz, Wśród ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców zadań była m.in . budowa skateparku dla dzieci i młodzieży, trzeciego w mieście przedszkola samorządowego oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Były też dofinansowania do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komierowie.

Rada Miejska jednomyślna

Sesja absolutoryjna 29 maja była pierwszą debatą nowych radnych nad finansami gminy. Gremium jednogłośnie udzieliło wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Sępólna. To oznacza, że zarówno radni Przymierza Społecznego dla Krajny, z którego wywodzi się burmistrz, jak i dwóch innych ugrupowań, nie mieli uwag, co do realizacji budżetu.