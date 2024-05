Kto zostanie wiceburmistrzem Kamienia Krajeńskiego? Natalia Marciniak ma swojego kandydata

- Iwona Sikorka, której proponowałam stanowisko mojego zastępcy, nie zrzeknie się mandatu. Na razie ten temat jest wstrzymany i dałam sobie na to czas do końca miesiąca. Do tego czasu na pewno będzie znane nazwisko wiceburmistrza Kamienia – deklaruje burmistrz Natalia Marciniak. - Nie chcę tworzyć sztucznego etatu. Zależy mi, by osoba, która będzie pełniła tę funkcję, była specjalistą do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych lub do spraw promocji – zaznacza.