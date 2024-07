Widowiskowe zawody z końmi w roli głównej

Piknik Jeździecki to wydarzenie przede wszystkim dla miłośników koni i jeździectwa, ale nie tylko. Atrakcje były dla każdego uczestnika wydarzenia, od najmłodszych do najstarszych. Głównym punktem programu były konkurencje skokowe (od 30 do 100 cm), a także pokazy powożenia bryczką. Były to najbardziej spektakularne widowiska, w których jeźdźcy musieli wykazać się niebywałymi umiejętnościami, spokojem i cierpliwością w stosunku do swoich podopiecznych. Wyniki zawodów podajemy na dole strony.