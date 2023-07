Święto Policji 2023 w Sępólnie Krajeńskim. Tak było na obchodach - zobacz zdjęcia z uroczystości

- Dzisiejsze święto policji to także 104. rocznica powstania Policji Państwowej - przypomniał komendant powiatowy policji w Sępólnie inspektor Paweł Zawada. - Święto policji jest dniem szczególnym dla każdego policjanta. To dzień, w którym otrzymują awanse na wyższe stopnie, wyróżnienia i odznaczenia państwowe i okolicznościowe. To trudna, absorbująca i niebezpieczna służba - zaznaczył komendant, dziękując swoim podwładnym za ich trud pracy.