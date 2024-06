Przy rytmach rock'n'rolla, bluesa i boogie bawili się w sobotę (29 czerwca) mieszkańcy Kamienia Krajeńskiego. W amfiteatrze na plaży nad Mochlem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zorganizował imprezę pod nazwą Boogie on tour . Był to przedsmak corocznego człuchowskiego Polish Boogie Festival .

Koncert Szulerów i Boogie Boys

Pierwsi na scenie amfiteatru pojawili się Szulerzy w składzie: Marcin Szulkowski, Emilia Wikarska-Karbowiak, Marek Wikarski, Miłosz Szulkowski. To zespół założony w 2001 roku w Inowrocławiu przez doświadczonych muzyków tworzących energetyczny miks rhythm and bluesa i rock and rolla, doprawiony szczyptą swingu oraz soulu. Ten koktajl muzyczny nazwali "blues'n'roll" i wykonują go jako jedyni w Polsce.