– To kolejny przykład realizacji projektu, który wynika z potrzeb naszych mieszkańców, które zostały dobrze zdiagnozowane. Obiekt będzie parterowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku będzie strefa wypoczynkowa w postaci wewnętrznego atrium, na zewnątrz plac zieleni i siłownia plenerowa, jest też miejsce na wiatę wypoczynkową z ogródkiem. Nieprzypadkowa jest lokalizacja – to serce naszego miasta. W pobliżu jest park, Centrum Dziecka i Rodziny, plac zabaw, rzeka Sępolenka i skatepark. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dopełni zagospodarowanie tego terenu. Trzymam kciuki za wykonawcę, by w terminie oddał obiekt do użytku– mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.