Przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim trwa remont bocznego boiska

Remontowany obiekt jest boiskiem bocznym służącym do treningów. Do tej pory była tam nawierzchnia trawiasta, co o ile latem, w porach suchych, było jego atutem, o tyle w porach deszczowych uniemożliwiało korzystanie z niego. Do tego intensywna eksploatacja nawierzchni powodowała, iż nie mogła się ona skutecznie odbudować. Ułożenie sztucznej rozwiąże ten problem, tym bardziej, że obiekt jest oświetlony i można z niego korzystać nawet po zmroku.