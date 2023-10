Dzień Edukacji Narodowej 2023 w Sępólnie Krajeńskim. Nagrody burmistrza dla nauczycieli i pracowników szkół - zdjęcia, lista

Jak co roku, Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom, pedagogom, pracownikom administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli. W tym roku w gminie Sępólno Krajeńskie nagrody burmistrza otrzymało 10 pedagogów i jedna pracowniczka administracji. Władze gminy wręczyły je w piątek, 13 października, w sali sesyjnej.